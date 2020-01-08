На врача скорой напал пьяный отец 4-летнего пациента

В рождественскую ночь совершено нападение на
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 7 января в 2:40 в службу «103» поступил вызов к 4-летнему ребенку.
Когда скорая прибыла на вызов, на месте уже находилось 3 экипажа полиции.
Родители ребенка были в хмельном опьянении, после помощи ребенку отец ребенка отказался от госпитализации.
Находясь в агрессивном состоянии, мужчина отобрал рабочие телефоны и напал на врача бригады. В результате врача госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: