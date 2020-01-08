08.01.2020 09:23

На врача скорой напал пьяный отец 4-летнего пациента

В рождественскую ночь совершено нападение на



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Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 7 января в 2:40 в службу «103» поступил вызов к 4-летнему ребенку.



Когда скорая прибыла на вызов, на месте уже находилось 3 экипажа полиции.

Родители ребенка были в хмельном опьянении, после помощи ребенку отец ребенка отказался от госпитализации.

Находясь в агрессивном состоянии, мужчина отобрал рабочие телефоны и напал на врача бригады. В результате врача госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.