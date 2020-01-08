Пожар унес жизнь 48-летнего мужчины

Причина пожара выясняется.
7 января в 19:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Дуншевской, 40 в городе Люботине.
К месту вызова были направлены дежурный караул 48-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент прибытия пожарных в доме горела веранда и чердак. Площадь пожара составляла около 100 кв.м.
Во время пожаротушения пожарные обнаружили в жилой комнате погибшего мужчины, 1971 года рождения. Вероятно, он задохнулся угарным газом.
В 20:10 пожар был локализован и в 21:30 полностью ликвидирован. Причина и окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.
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В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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