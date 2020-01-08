08.01.2020 10:29

На Гоптовке в топливном баке авто нашли 20 кг наркотиков (ВИДЕО, ФОТО)

Почти 20 кг наркотического вещества растительного происхождения, которую наш соотечественник пытался незаконно переместить через границу, обнаружили пограничники Харьковского отряда.



// ГСПУ

На днях в пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине, на выезд с территории Украины прибыл автомобиль «Volkswagen» под управлением 37-летнего гражданина Украины. Во время прохождения погранично-таможенного контроля на автомобиль среагировал служебная собака пограничников, обученный проявлять наркотическое вещество.



Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате проверки общая обзорная группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни в топливном баке обнаружила более шести десятков полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых была завернута вещество растительного происхождения, предварительно марихуана.



Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его якобы попросили переместить из Украины в РФ знакомые за вознаграждение в 300 долларов США.



Обнаруженную вещество и транспортное средство правоохранители изъяли. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.