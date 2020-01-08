ДТП: легковушки не поделили проспект (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 8 января Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 января Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.