Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: легковушки не поделили проспект (ВИДЕО)
08.01.2020  16:41   

ДТП: легковушки не поделили проспект (ВИДЕО)

Об аварии на Салтовке сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на проспекте Ландау - авария.

Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

Пока подробностей нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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