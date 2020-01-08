08.01.2020 16:21

Рыбинспекторы за год оштрафовали браконьеров почти на миллион гривен, но стянуть удалось только пятую часть (ФОТО)

В период с 1 января по 31 декабря 2019 государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведения 355 рыбоохранных рейдов.



://khr.darg.gov.ua/

Разоблачены 1 263 нарушения природоохранного законодательства, из которых 457 - грубых по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Также составлен 464 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение Правил рыболовства), 32 - по ст. 85-1 КоАП, 145 - по ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов), 17 - по ст. 90 КУоАП. и шесть - по ст. 188-5 КУоАП. Кроме этого, оформлено 142 акта обнаружения и изъятия бесхозного имущества.

«За данный период на нарушителей наложено 282 744 грн штрафов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составили 918 809 грн.

Оплачено убытков всего 42 425 грн. В ходе проведенных мероприятий государственные инспекторы изъяли 4796 кг водных биоресурсов, из которых 709 кг - по актам бесхозного имущества, 1902 кг - незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов и 39 кг - краснокнижных. Также изъято 806 ед. запрещенных орудий лова из них 462 ед. сети и еще 338 ед. - по актам бесхозного имущества », - сообщил начальник Харьковского рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.

Кроме этого, 651 административное дело передано в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Например, 15 апреля 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Сеньки Купянского района Харьковской области. Около 22 часов был задержан нарушитель, осуществлял вылов рыбы запрещенными орудиями лова - двумя лесковыми сетками. В сетях находилась такая рыба: красноперка - 78 экз., плотва - 210 экз., уклия - 101 экз., густера - 7 экз., окунь - 5 экз. и лещ - 52 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 7 кг.

Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 34 034 грн. На лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

14 мая 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Кругляковка Купянского района Харьковской области. Около 11:00 утра было обнаружено нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием лова - одной сеткой. В сетке находилась такая рыба: плотва - 71 экз., лещ - 52 экз., красноперка - 19 экз., линь - 1 экз., серебряный карась - 2 экз., окунь - 29 экз., уклия - 9 экз., судак - 1 экз. и рак - 1 экз.

Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 4,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 17 502 грн. На лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

27 августа 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Бахтин Боровского района Харьковской области. Около 8:00 задержан нарушитель, осуществлял вылов рыбы запрещенными орудиями - шестью сетками. В сетях находилась такая рыба: лещ - 321 экз., густера - 314 экз., красноперка - 82 экз., плотва - 39 экз., серебряный карась - 2 экз. и судак - 1 экз .. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 73 кг.

Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 74 599 грн. На лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

16 декабря 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. На лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Колесниковка Купянского района Харьковской области. Около 11:00 обнаружено нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями - двумя сетками. В сетях находилась такая рыба: плотва - 514 экз., окунь - 45 экз. и щука - 6 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 44 кг.

Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 46 495 грн.