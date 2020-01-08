Главная Новости Криминал и происшествия Внезапная смерть женщины: мертвую пассажирку считали спящей (ФОТО)
08.01.2020  17:13   

Внезапная смерть женщины: мертвую пассажирку считали спящей (ФОТО)

Об умершей в троллейбусе харьковчанке сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, сегодня, 8 января 2020 года, в 3-м троллейбусе умерла женщина.

Кондуктор пытался ее разбудить но безуспешно.

Затем обнаружилось, что она мертва. 

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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