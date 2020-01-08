Внезапная смерть женщины: мертвую пассажирку считали спящей (ФОТО)

Об умершей в троллейбусе харьковчанке сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, сегодня, 8 января 2020 года, в 3-м троллейбусе умерла женщина.
Кондуктор пытался ее разбудить но безуспешно.
Затем обнаружилось, что она мертва.
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Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: