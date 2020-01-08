На Немышле горел гаражный кооператив: есть пострадавший (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.
8 января в 12:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Радист», расположенном на ул. Балканской, 13.
На тушение пожара прибыли пожарные 5-й Государственной пожарно-спасательной части на 2 автоцистернах в составе 10 человек личного состава.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс, в котором также горел автомобиль «ВАЗ 2121 Нива». Площадь горения составляла 25 кв.м. В результате попыток самостоятельно потушить огонь 37-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
Спасатели стали на тушение пожара и смогли предотвратить распространение огня на соседние гаражные боксы. В 12:47 пожар локализован и в 13:52 ликвидировали.
Причина возникновения пожара выясняется.
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