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08.01.2020  17:08   

На Немышле горел гаражный кооператив: есть пострадавший (ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.


// ГСЧС

8 января в 12:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Радист», расположенном на ул. Балканской, 13.

На тушение пожара прибыли пожарные 5-й Государственной пожарно-спасательной части на 2 автоцистернах в составе 10 человек личного состава.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс, в котором также горел автомобиль «ВАЗ 2121 Нива». Площадь горения составляла 25 кв.м. В результате попыток самостоятельно потушить огонь 37-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

Спасатели стали на тушение пожара и смогли предотвратить распространение огня на соседние гаражные боксы. В 12:47 пожар локализован и в 13:52 ликвидировали.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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