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08.01.2020  17:32   

Женщина залезла на подоконник, чтобы свести счеты с жизнью

Полицейские спасли жительницу Харьковщины от самоубийства.


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8 января в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Слобожанское на четвертом этаже дома на подоконнике стоит девушка и собирется прыгнуть вниз.

Группа реагирования патрульной полиции оперативно прибыла на место происшествия, установила квартиру и постучала в дверь. Когда женщина открыла и увидела полицейских, она быстро вернулась на подоконник.

Во время переговоров полицейский схватил женщину и отвел ее подальше от окна. Работники полиции вызвали на место медиков для оказания 26-летней женщине психологической помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  суицид, самоубийство, харьков, полиция
 
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