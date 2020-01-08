Женщина залезла на подоконник, чтобы свести счеты с жизнью

Полицейские спасли жительницу Харьковщины от самоубийства.
8 января в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Слобожанское на четвертом этаже дома на подоконнике стоит девушка и собирется прыгнуть вниз.
Группа реагирования патрульной полиции оперативно прибыла на место происшествия, установила квартиру и постучала в дверь. Когда женщина открыла и увидела полицейских, она быстро вернулась на подоконник.
Во время переговоров полицейский схватил женщину и отвел ее подальше от окна. Работники полиции вызвали на место медиков для оказания 26-летней женщине психологической помощи.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: