За праздничную неделю налоговики вместе с полицией присекли деятельность еще трех нелегальных автозаправок (ФОТО)

В период праздничных выходных в рамках акции «Акциз» остановлена деятельность незаконных АЗС.
Граждане Харькова и Харьковской области осуществляли незаконную хозяйственную деятельность, а именно реализацию подакцизной группы товаров - бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и наличия разрешительных документов.
По данным фактам работниками налоговой милиции составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 164 КУоАП.
Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1 320 тыс грн, из которых подакцизных товаров (горючего и сжиженного газа) на сумму 880 тыс грн и оборудования на сумму 440 тыс гривен.
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Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: