Главная Новости Криминал и происшествия За праздничную неделю налоговики вместе с полицией присекли деятельность еще трех нелегальных автозаправок (ФОТО)
08.01.2020  17:57   

За праздничную неделю налоговики вместе с полицией присекли деятельность еще трех нелегальных автозаправок (ФОТО)

В период праздничных выходных в рамках акции «Акциз» остановлена деятельность незаконных АЗС.


://kh.sfs.gov.ua/

Граждане Харькова и Харьковской области осуществляли незаконную хозяйственную деятельность, а именно реализацию подакцизной группы товаров - бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и наличия разрешительных документов.

По данным фактам работниками налоговой милиции составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 164 КУоАП.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1 320 тыс грн, из которых подакцизных товаров (горючего и сжиженного газа) на сумму 880 тыс грн и оборудования на сумму 440 тыс гривен.

 

Источник:   Территориальные органы ГФС в Харьковской области
 Тэги:  нелегал, заправка, харьков, налоговая, задержание
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
04.01 Криминал и происшествия В Харькове пресекли деятельность подпольной заправки (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 27.12 Общество Вынужденные мигранты все чаще в поисках «счастливой доли» выбирают Харьков (КАРТА, ИНФОГРАФИКА) 05.12 Экономика и промышленность В Харькове поймали почты тысячу «гастарбайтеров»-нелегалов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 