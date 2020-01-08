08.01.2020 17:57

За праздничную неделю налоговики вместе с полицией присекли деятельность еще трех нелегальных автозаправок (ФОТО)

В период праздничных выходных в рамках акции «Акциз» остановлена деятельность незаконных АЗС.



://kh.sfs.gov.ua/

Граждане Харькова и Харьковской области осуществляли незаконную хозяйственную деятельность, а именно реализацию подакцизной группы товаров - бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и наличия разрешительных документов.

По данным фактам работниками налоговой милиции составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 164 КУоАП.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1 320 тыс грн, из которых подакцизных товаров (горючего и сжиженного газа) на сумму 880 тыс грн и оборудования на сумму 440 тыс гривен.