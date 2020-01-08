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08.01.2020  18:22   

Внимание! Потерялся маленький ребенок

Очевидцы разыскивают родителей и родственников мальчика, найденного в троллейбусе.


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Как информируют пользователи соцсети, нашёлся ребенок.

Предположительно зовут Ваня, 6 лет.

Сейчас едет в 35 троллейбусе на Северную Салтовку.

Ориентировочно живёт в районе коммунального рынка (со слов кондуктора троллейбуса).

Тэги:  розыск, потерялся ребенок, харьков
 
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