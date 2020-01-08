Главная Новости Криминал и происшествия ЧП: На Салтовке горит квартира (ФОТО)
08.01.2020  18:50   

ЧП: На Салтовке горит квартира (ФОТО)

О пылающем жилище сообщили очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи социаьной сети, на Салтовке горит квартира.

Инцидент произошал на улице Бучмы, 32-А

Пожарные на месте.

Тэги:  пожар, огонь, харьков, салтовка
 
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