У водителя под кайфом нашли наркотики в машине (ФОТО)

У водителя автомобиля, который совершил движение на запрещающий сигнал светофора, патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое
Во время несения службы на посту полиции Песочин за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль "ЗАЗ".
Во время общения с правоохранителями водитель заметно нервничал.
С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские привлекли служебную собаку. Пес среагировал на вещи в багажнике автомобиля, в результате проверки которого патрульные обнаружили пластиковую бутылку с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.
Также во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины явные признаки наркотического опьянения.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
На водителя патрульные составили два административных материалы по ст. 130 КУоАП и ч.2 ст. 122 КУоАП.
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