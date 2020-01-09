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09.01.2020  08:23   

У водителя под кайфом нашли наркотики в машине (ФОТО)

У водителя автомобиля, который совершил движение на запрещающий сигнал светофора, патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое


// Патрульная полиция

Во время несения службы на посту полиции Песочин за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль "ЗАЗ".

Во время общения с правоохранителями водитель заметно нервничал.

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские привлекли служебную собаку. Пес среагировал на вещи в багажнике автомобиля, в результате проверки которого патрульные обнаружили пластиковую бутылку с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.

Также во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины явные признаки наркотического опьянения.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.

На водителя патрульные составили два административных материалы по ст. 130 КУоАП и ч.2 ст. 122 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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