09.01.2020 08:23

У водителя под кайфом нашли наркотики в машине (ФОТО)

У водителя автомобиля, который совершил движение на запрещающий сигнал светофора, патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое



// Патрульная полиция

Во время несения службы на посту полиции Песочин за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль "ЗАЗ".



Во время общения с правоохранителями водитель заметно нервничал.

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские привлекли служебную собаку. Пес среагировал на вещи в багажнике автомобиля, в результате проверки которого патрульные обнаружили пластиковую бутылку с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.



Также во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины явные признаки наркотического опьянения.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.



На водителя патрульные составили два административных материалы по ст. 130 КУоАП и ч.2 ст. 122 КУоАП.