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09.01.2020  08:42   

Рыбный патруль ловил нарушителей на рынке Барабашово (ФОТО)

В течение одного дня изъято 6 единиц запрещенных орудий лова.


//khr.darg.gov.ua

8 января во время проведения мероприятий по выявлению и предотвращению торговли запрещенными орудиями лова инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля задокументировано два случая реализации запрещенных орудий лова. Нарушение зафиксировано на торговой площадке Барабашово.

У граждан выявлено 6 ед. запрещенных орудий лова. Общая длина лесковых сетей составила 425 метров. Своими действиями продавцы нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».

На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты патрульными.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство. «Если вы заметили нарушение – сообщайте по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются патрульные.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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