Рыбный патруль ловил нарушителей на рынке Барабашово (ФОТО)

В течение одного дня изъято 6 единиц запрещенных орудий лова.
8 января во время проведения мероприятий по выявлению и предотвращению торговли запрещенными орудиями лова инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля задокументировано два случая реализации запрещенных орудий лова. Нарушение зафиксировано на торговой площадке Барабашово.
У граждан выявлено 6 ед. запрещенных орудий лова. Общая длина лесковых сетей составила 425 метров. Своими действиями продавцы нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».
На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты патрульными.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство. «Если вы заметили нарушение – сообщайте по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются патрульные.
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: