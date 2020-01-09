09.01.2020 08:42

Рыбный патруль ловил нарушителей на рынке Барабашово (ФОТО)

В течение одного дня изъято 6 единиц запрещенных орудий лова.



//khr.darg.gov.ua

8 января во время проведения мероприятий по выявлению и предотвращению торговли запрещенными орудиями лова инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля задокументировано два случая реализации запрещенных орудий лова. Нарушение зафиксировано на торговой площадке Барабашово.



У граждан выявлено 6 ед. запрещенных орудий лова. Общая длина лесковых сетей составила 425 метров. Своими действиями продавцы нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».



На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты патрульными.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство. «Если вы заметили нарушение – сообщайте по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются патрульные.