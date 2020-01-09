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09.01.2020  09:11   

Заключенные Алексеевской колонии готовили бунт

В исправительном заведении введен особый режим.


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Правоохранители получили информацию, что группа осужденных, отбывающих наказание в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№ 25)», в ближайшее время планировали совершение групповых противоправных действий, сообщили в администрации Государственной уголовно-исправительной службы.

Нарушение режима планировались «с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций».

8 января в учреждении был проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в т.ч. групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

В ходе проведения обыска было обнаружено и изъято ряд запрещенных предметов, в т.ч. три мобильных телефона.

К заключенным, оказывавшим сопротивление, была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В учреждении введен режим особых условий с 8 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.

В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» удовлетворительное и управляемое администрацией.

Тэги:  колония, бунт, харьков
 
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