На Велозаводском мосту – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла 8 января около 20:20 на пр. Московском, 181/2.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes, Opel и Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Трех пассажиров автомобиля Daewoo медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: