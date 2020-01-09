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09.01.2020  11:01   

На Велозаводском мосту – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла 8 января около 20:20 на пр. Московском, 181/2.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes, Opel и Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Трех пассажиров автомобиля Daewoo медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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