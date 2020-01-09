09.01.2020 14:32

11-летний парень грозился прыгнуть с крыши, чтобы привлечь внимание матери (ФОТО)

Работники полиции спасли ребенка от попытки самоубийства.



// Facebook

8 января в Волчанский отделаполиции поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что на крыше девятиэтажки стоит подросток.

По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь.

Как выяснилось, на крыше дома стоял 11-летний мальчик и угрожал прыгнуть вниз. Своим поступком парень хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.



Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.



В отношении отца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.