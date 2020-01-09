Мужчине, бросившемуся с кулаками на врача скорой, грозят исправительные работы

Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту нападения на медицинского работника.
Сообщение о том, что возле дома по проспекту Тракторостроителей происходит драка между бригадой скорой медицинской помощи и гражданином, поступило в полицию Московского районе 7 января около 2:00.
Направленный на место экипаж патрульной полиции выяснил, что 42-летний мужчина поссорился с 28-летним фельдшером бригады скорой медицинской помощи, которая приехала по вызову к 4-летней дочери нападающего. Вследствие выяснения отношений медик получил телесные повреждения.
По данному факту следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает исправительные работы на срок до 1 года. В настоящее время продолжается досудебное расследование, выясняются все обстоятельства инцидента.
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