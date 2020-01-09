Полиция в темноте искала загулявшего подростка (ФОТО)

В отношении ребенка никаких неправомерных действий совершено не было.
8 января в 22:15 в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от жительницы района о том, что ее 13-летний сын в 17:00 ушел из дома и не вернулся. Мобильного телефона при себе он не имел. Ранее из дома мальчик не уходил.
На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав отдела полиции.
В течение часа работники полиции нашли юношу на одной из улиц поселка Волчанские Хутора.
Полицейские передали парня матери. С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: