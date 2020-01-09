09.01.2020 15:31

Полиция в темноте искала загулявшего подростка (ФОТО)

В отношении ребенка никаких неправомерных действий совершено не было.



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8 января в 22:15 в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от жительницы района о том, что ее 13-летний сын в 17:00 ушел из дома и не вернулся. Мобильного телефона при себе он не имел. Ранее из дома мальчик не уходил.



На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав отдела полиции.



В течение часа работники полиции нашли юношу на одной из улиц поселка Волчанские Хутора.



Полицейские передали парня матери. С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу.