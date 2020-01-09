Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: улица оказалась мала для фуры и легковушки (ФОТО)
09.01.2020  15:41   

ДТП: улица оказалась мала для фуры и легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Пользователи соцсети информируют об аварии по улице Роганской. 

По предварительной информации здесь столкнулись фура и легковой автомобиль.

Подробностей происшествия пока нет.   

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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