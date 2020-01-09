ДТП: улица оказалась мала для фуры и легковушки (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 9 января Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 января Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.