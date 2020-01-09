ДТП: улица оказалась мала для фуры и легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Пользователи соцсети информируют об аварии по улице Роганской.
По предварительной информации здесь столкнулись фура и легковой автомобиль.
Подробностей происшествия пока нет.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: