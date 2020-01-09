Вилял и матерился: нарушителя границы на внедорожнике преследовали до порога дома

На Харьковщине пограничники задержали агрессивного нарушителя.
8 января патруль отдела «Волчанск» Харьковского пограничного отряда обнаружил «Митсубиси» без номерных знаков, ехавший со стороны российской границы.
Требование остановиться водитель внедорожника проигнорировал. Опасным маневром он создал угрозу жизни и здоровью пограничников и начал убегать.
Правоохранители начали преследование и поиск беглеца. В то же время на участке границы, откуда ехал «Митсубиси», обнаружили следы подъезда автомобиля и незаконного перехода границы человеком.
Внедорожник остановился возле частного дома в Волчанске. На требование пограничников объяснить свои действия водитель, 26-летний гражданин Украины, угрожал, нецензурно ругался и вел себя неадекватно. В отношении него оформили админпротоколы за злостное неповиновение пограничникам и другие правонарушения пограничного законодательства и сообщили об этом факте взаимодействующие органы.
Сотрудники Национальной полиции внесли по данному факту сообщение в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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