09.01.2020 16:32

Вилял и матерился: нарушителя границы на внедорожнике преследовали до порога дома

На Харьковщине пограничники задержали агрессивного нарушителя.



// ГПСУ

8 января патруль отдела «Волчанск» Харьковского пограничного отряда обнаружил «Митсубиси» без номерных знаков, ехавший со стороны российской границы.



Требование остановиться водитель внедорожника проигнорировал. Опасным маневром он создал угрозу жизни и здоровью пограничников и начал убегать.



Правоохранители начали преследование и поиск беглеца. В то же время на участке границы, откуда ехал «Митсубиси», обнаружили следы подъезда автомобиля и незаконного перехода границы человеком.



Внедорожник остановился возле частного дома в Волчанске. На требование пограничников объяснить свои действия водитель, 26-летний гражданин Украины, угрожал, нецензурно ругался и вел себя неадекватно. В отношении него оформили админпротоколы за злостное неповиновение пограничникам и другие правонарушения пограничного законодательства и сообщили об этом факте взаимодействующие органы.



Сотрудники Национальной полиции внесли по данному факту сообщение в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются.