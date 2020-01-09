09.01.2020 15:31

Бомба на Московском: спецслужбы предотвратили взрыв в доме (ФОТО)

Террорист хотел подорвать одного из бывших командиров батальона ВСУ.



//ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба СБУ, контрразведка Служба безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств.

Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию.

Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения - свидетельство того, что Служба эффективно противостоит российским спецслужбам. "СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности - те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба », - добавил Иван Баканов и поблагодарил сотрудников Службы за успешную работу.

Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л / ДНР». В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в ​​доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операция проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.