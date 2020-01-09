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09.01.2020  17:27   

Одесские правоохранители задержали рецидивиста, родом из Харьковщины,

В Одессе молодой человек под видом покупателя зашел в примерочную с новой курткой, надел ее на себя и поспешно покинул торговое заведение, оставив взамен свои старые вещи.


// facebook

Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Южной Пальмиры.

О противоправных действиях злоумышленника, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, администрация магазина немедленно сообщила в полицию.

Просмотрев записи, правоохранители получили детальное описание внешности правонарушителя и приняли меры к его задержанию: им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний приезжий из Харьковской области. Увы, краденую вещь преступник продал.

Следователи объявили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения.

Источник:   Одесская правда
 Тэги:  полиция, харьков, кража, задержание, следствие
 
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