Одесские правоохранители задержали рецидивиста, родом из Харьковщины,

В Одессе молодой человек под видом покупателя зашел в примерочную с новой курткой, надел ее на себя и поспешно покинул торговое заведение, оставив взамен свои старые вещи.
Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Южной Пальмиры.
О противоправных действиях злоумышленника, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, администрация магазина немедленно сообщила в полицию.
Просмотрев записи, правоохранители получили детальное описание внешности правонарушителя и приняли меры к его задержанию: им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний приезжий из Харьковской области. Увы, краденую вещь преступник продал.
Следователи объявили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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