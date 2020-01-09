09.01.2020 17:27

Одесские правоохранители задержали рецидивиста, родом из Харьковщины,

В Одессе молодой человек под видом покупателя зашел в примерочную с новой курткой, надел ее на себя и поспешно покинул торговое заведение, оставив взамен свои старые вещи.



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Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Южной Пальмиры.

О противоправных действиях злоумышленника, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, администрация магазина немедленно сообщила в полицию.

Просмотрев записи, правоохранители получили детальное описание внешности правонарушителя и приняли меры к его задержанию: им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний приезжий из Харьковской области. Увы, краденую вещь преступник продал.

Следователи объявили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения.