Восемь пожарных тушили сарай под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Балаклейском районе.
О пожаре на территории частного домовладения по ул. Покровской, 86 в городе Балаклее, сообщили 9 января в 10:34.
Когда спасатели прибыли на место, горела надворная хозяйственная застройка на площади около 100 кв.м.
Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на жилой дом и другие застройки.
В 11:02 пожар был локализован и в 12:06 полностью ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается.
На месте происшествия работало 2 единицы спасательной техники и 8 человек личного состава ГСЧС.
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