09.01.2020 17:07

Восемь пожарных тушили сарай под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Балаклейском районе.



// ГСЧС

О пожаре на территории частного домовладения по ул. Покровской, 86 в городе Балаклее, сообщили 9 января в 10:34.

Когда спасатели прибыли на место, горела надворная хозяйственная застройка на площади около 100 кв.м.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на жилой дом и другие застройки.



В 11:02 пожар был локализован и в 12:06 полностью ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается.



На месте происшествия работало 2 единицы спасательной техники и 8 человек личного состава ГСЧС.