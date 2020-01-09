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09.01.2020  17:07   

Восемь пожарных тушили сарай под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Балаклейском районе.


// ГСЧС

О пожаре на территории частного домовладения по ул. Покровской, 86 в городе Балаклее, сообщили 9 января в 10:34. 

Когда спасатели прибыли на место, горела надворная хозяйственная застройка на площади около 100 кв.м.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на жилой дом и другие застройки.

В 11:02 пожар был локализован и в 12:06 полностью ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается.

На месте происшествия работало 2 единицы спасательной техники и 8 человек личного состава ГСЧС.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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