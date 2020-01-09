09.01.2020 19:49

Не знал, что продает смерть: бизнесмена наказали штрафом

Суд определил судьбу предпринимателя.



//zn.ua

В Изюмском горрайонном суде Харьковской области вынесли приговор предпринимателю, продавшему смертельно опасный алкоголь.

Осенью 2016 года от опасного алкоголя пострадали 50 человек.

Раньше всего спиртные напитки с метиловым спиртом продаваться в Волчанском и Изюмском районах.

В частности, 21-22 сентября "паленый" коньяк продали жителям села Иванчуковка. После его употребления двое мужчин - 39 и 25 лет - были доставлены в харьковскую больницу, но скончались. Затем медицинская помощь потребовалась еще пяти гражданам, одного из них спасти не удалось.

В ходе разбирательства уроженец РФ частично признал свою вину.

Коммерсант заявил, что покупал алкогольные напитки для торговли ими "на разлив".

Однако он был уверен, что ликеро-водочные изделия были изготовлены на госпредприятии и не знал, что ими можно отравиться.

По словам свидетелей, в магазине предпринимателя действительно давно торговали алкоголем "на разлив", но ни у кого проблем со здоровьем не было. Фигурант также полностью компенсировал потерпевшим моральный и материальный ущерб.

За незаконное приобретение подакцизных товаров с целью сбыта мужчину приговорили к штрафу в 34 тысячи гривен. Однако в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности его освободили от наказания. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.