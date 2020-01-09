Главная Новости Криминал и происшествия Не знал, что продает смерть: бизнесмена наказали штрафом
09.01.2020  19:49   

Не знал, что продает смерть: бизнесмена наказали штрафом

Суд определил судьбу предпринимателя.


//zn.ua
В Изюмском горрайонном суде Харьковской области вынесли приговор предпринимателю, продавшему смертельно опасный алкоголь.
 
Осенью 2016 года от опасного алкоголя пострадали 50 человек.
 
Раньше всего спиртные напитки с метиловым спиртом продаваться в Волчанском и Изюмском районах.
 
В частности, 21-22 сентября "паленый" коньяк продали жителям села Иванчуковка. После его употребления двое мужчин - 39 и 25 лет - были доставлены в харьковскую больницу, но скончались. Затем медицинская помощь потребовалась еще пяти гражданам, одного из них спасти не удалось.
 
В ходе разбирательства уроженец РФ частично признал свою вину.
 
Коммерсант заявил, что покупал алкогольные напитки для торговли ими "на разлив".
 
Однако он был уверен, что ликеро-водочные изделия были изготовлены на госпредприятии и не знал, что ими можно отравиться.
 
По словам свидетелей, в магазине предпринимателя действительно давно торговали алкоголем "на разлив", но ни у кого проблем со здоровьем не было. Фигурант также полностью компенсировал потерпевшим моральный и материальный ущерб.
 
За незаконное приобретение подакцизных товаров с целью сбыта мужчину приговорили к штрафу в 34 тысячи гривен. Однако в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности его освободили от наказания. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
08.01 Криминал и происшествия Внезапная смерть женщины: мертвую пассажирку считали спящей (ФОТО) 08.01 Криминал и происшествия Смерть под Рождество: в собственном доме погибла женщина 06.01 Криминал и происшествия Труп на пепелище: под Харьковом сгорел мужчина (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 