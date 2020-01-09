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09.01.2020  20:06   

Женщине внезапно стало плохо на улице (ФОТО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Зерновой «скорая» забрала женщину.

Что именно произошло не ясно.

По предварительной информации, харьковчанке стало плохо посреди улицы.

Тэги:  женщине стало плохо, забрала скорая, харьков
 
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