Женщине внезапно стало плохо на улице (ФОТО)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Зерновой «скорая» забрала женщину.
Что именно произошло не ясно.
По предварительной информации, харьковчанке стало плохо посреди улицы.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: