Женщине внезапно стало плохо на улице (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 9 января Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 января Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.