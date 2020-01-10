10.01.2020 09:39

Как обезвредили взрывчатку на Московском проспекте, рассказали в полиции (ВИДЕО, ФОТО)

Приблизительный вес взрывчатого вещества в данном устройстве составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.



// Нацполиция

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в многоквартирном жилом доме на проспекте Московском поступило в полицию 9 января.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.



Взрывотехники совместно с работниками отдела полиции эвакуировали жителей дома. Также полицейские обеспечили охрану общественного порядка и отвод транспорта с места происшествия.



Как выяснилось, в указанном доме правоохранители задержали злоумышленника с взрывчаткой. Устройство было передано специалистам взрывотехнического управления полиции для осмотра. Предмет представлял собой радиоуправляемый самодельное взрывное устройство мощностью около полкилограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была уничтожена во дворе дома без угрозы жизни людей.









