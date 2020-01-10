Главная Новости Криминал и происшествия Как обезвредили взрывчатку на Московском проспекте, рассказали в полиции (ВИДЕО, ФОТО)
10.01.2020  09:39   

Как обезвредили взрывчатку на Московском проспекте, рассказали в полиции (ВИДЕО, ФОТО)

Приблизительный вес взрывчатого вещества в данном устройстве составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.


// Нацполиция

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в многоквартирном жилом доме на проспекте Московском поступило в полицию 9 января.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Взрывотехники совместно с работниками отдела полиции эвакуировали жителей дома. Также полицейские обеспечили охрану общественного порядка и отвод транспорта с места происшествия.

Как выяснилось, в указанном доме правоохранители задержали злоумышленника с взрывчаткой. Устройство было передано специалистам взрывотехнического управления полиции для осмотра. Предмет представлял собой радиоуправляемый самодельное взрывное устройство мощностью около полкилограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была уничтожена во дворе дома без угрозы жизни людей.



 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  разминирование, взрывчатка, полиция, харьков
 
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