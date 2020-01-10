Как обезвредили взрывчатку на Московском проспекте, рассказали в полиции (ВИДЕО, ФОТО)

Приблизительный вес взрывчатого вещества в данном устройстве составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.
Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в многоквартирном жилом доме на проспекте Московском поступило в полицию 9 января.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Взрывотехники совместно с работниками отдела полиции эвакуировали жителей дома. Также полицейские обеспечили охрану общественного порядка и отвод транспорта с места происшествия.
Как выяснилось, в указанном доме правоохранители задержали злоумышленника с взрывчаткой. Устройство было передано специалистам взрывотехнического управления полиции для осмотра. Предмет представлял собой радиоуправляемый самодельное взрывное устройство мощностью около полкилограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была уничтожена во дворе дома без угрозы жизни людей.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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