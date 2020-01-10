10.01.2020 10:39

Сгорел в собственном доме: под Харьковом погиб мужчина (ФОТО)

В частном доме поселка Купянск-Узловой на месте пожара обнаружено тело погибшего.



// ГСЧС

9 января в 19:13 спасателей вызвали на пожар в частный дом на двух хозяев.

На момент их прибытия огонь успел охватить часть жилой комнаты дома на площади 8 кв.м. Он также через деревянное перекрытие вырвался на крышу. Поэтому была угроза его дальнейшего распространения.

Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего 45-летнего владельца домовладения.



На тушение огня бойцы ДСНС подали 1 пожарный ствол и в течение получаса локализовали пожар. Окончательная ликвидация зафиксирована в 22:50. Благодаря спасателям удалось спасти основную часть дома, в том числе вторую половину дома полностью.

Пожар тушили отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска на автоцистерне в составе 5 спасателей и пожарная команда ведомственной пожарной охраны Южной железной дороги со своей пожарной техникой.



По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.