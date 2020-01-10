Сгорел в собственном доме: под Харьковом погиб мужчина (ФОТО)

В частном доме поселка Купянск-Узловой на месте пожара обнаружено тело погибшего.
9 января в 19:13 спасателей вызвали на пожар в частный дом на двух хозяев.
На момент их прибытия огонь успел охватить часть жилой комнаты дома на площади 8 кв.м. Он также через деревянное перекрытие вырвался на крышу. Поэтому была угроза его дальнейшего распространения.
Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего 45-летнего владельца домовладения.
На тушение огня бойцы ДСНС подали 1 пожарный ствол и в течение получаса локализовали пожар. Окончательная ликвидация зафиксирована в 22:50. Благодаря спасателям удалось спасти основную часть дома, в том числе вторую половину дома полностью.
Пожар тушили отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска на автоцистерне в составе 5 спасателей и пожарная команда ведомственной пожарной охраны Южной железной дороги со своей пожарной техникой.
По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: