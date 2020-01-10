В Харькове насмерть сбили женщину: личность пошибшей неизвестна

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 10 января Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 января Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.