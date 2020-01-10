В Харькове насмерть сбили женщину: личность пошибшей неизвестна

Авария произошла вечером 9 января в Холодногорской районе.
В 19:08 на улице Полтавский шлях, 173 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» сбил женщину, сообщается в сводке оперативных происшествий за сутки.
Женщина от полученных травм погибла на месте.
Личность погибшей неизвесная, на вид ей примерно 45 лет.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: