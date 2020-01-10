Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове насмерть сбили женщину: личность пошибшей неизвестна
10.01.2020  10:21   

В Харькове насмерть сбили женщину: личность пошибшей неизвестна

Авария произошла вечером 9 января в Холодногорской районе.


// Facebook

В 19:08 на улице Полтавский шлях, 173 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» сбил женщину, сообщается в сводке оперативных происшествий за сутки.

Женщина от полученных травм погибла на месте.

Личность погибшей неизвесная, на вид ей примерно 45 лет.

Тэги:  дтп, харьков
 
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