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10.01.2020  12:19   

Афера на 150 тысяч: подрядчику-махинатору вынесен приговор

Определилась судьба предпринимателя, присвоившего деньги.

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор предпринимателю, который присвоил 150 тысяч гривен бюджетных средств.
 
Напомним, что в октябре 2018 года между коммерсантом Николаем Резником и сельсоветом Русской Лозовой был заключен договор о капитальном ремонте крыши здания на сумму в 765 тысяч гривен.
 
За эти средства фигурант должен был уложить металлочерепицу и провести другие необходимые работы. Однако во время выполнения подряда мужчина сознательно завысил стоимость и объемы затраченных ресурсов на 150 тысяч гривен. Неправдивые данные он внес в акты выполненных работ. 
 
В ходе разбирательства предприниматель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За подделку документов и их использование, а также присвоение чужого имущества суд приговорил коммерсанта к штрафу в 1700 гривен. Кроме того, его обязали выплатить 25 тысяч за строительно-техническую экспертизу. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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