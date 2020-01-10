10.01.2020 12:19
Афера на 150 тысяч: подрядчику-махинатору вынесен приговор
Определилась судьба предпринимателя, присвоившего деньги.
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор
предпринимателю, который присвоил
150 тысяч гривен бюджетных средств.
Напомним, что в октябре 2018 года между коммерсантом Николаем Резником и сельсоветом Русской Лозовой был заключен договор о капитальном ремонте крыши здания на сумму в 765 тысяч гривен.
За эти средства фигурант должен был уложить металлочерепицу и провести другие необходимые работы. Однако во время выполнения подряда мужчина сознательно завысил стоимость и объемы затраченных ресурсов на 150 тысяч гривен. Неправдивые данные он внес в акты выполненных работ.
В ходе разбирательства предприниматель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За подделку документов и их использование, а также присвоение чужого имущества суд приговорил коммерсанта к штрафу в 1700 гривен. Кроме того, его обязали выплатить 25 тысяч за строительно-техническую экспертизу. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.