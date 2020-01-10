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10.01.2020  13:42   

ЧП: на Барабашово горит гордость немецкого автопрома (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, возле рынка Барабашово  горит Mercedes.

Пожарные на месте.

По предварительной информации никто не пострадал.

Тэги:  загорелся автомобиль, пожар, харьков
 
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