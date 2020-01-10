ЧП: на Барабашово горит гордость немецкого автопрома (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, возле рынка Барабашово горит Mercedes.
Пожарные на месте.
По предварительной информации никто не пострадал.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: