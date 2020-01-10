Главная Новости Криминал и происшествия Покушение на экс-разведчика на Московском проспекте: террористу-подрывнику сообщено о подозрении (ВИДЕО, ФОТО)
10.01.2020  13:51   

Покушение на экс-разведчика на Московском проспекте: террористу-подрывнику сообщено о подозрении (ВИДЕО, ФОТО)

Террорист оказался бывшим нагцвардейцем.


//khar.gp.gov.ua

Прокуратура Харьковской области утвердила сообщение о подозрении 29-летнему харьковчанину по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч .2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.


 
В ходе досудебного расследования установлено, что харьковчанин, готовивший умышленное убийство одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ по заказу спецслужб РФ, ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины,

Задачу от заказчиков мужчина получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира, харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.
 
Убить экс-разведчика планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства, приводился в действие радиосигналом с пульта автомобильной сигнализации. Однако злоумышленник довести свои преступные действия до конца не смог.


     
9 января в порядке ст. 208 УПК Украины фигурант уголовного производства был задержан правоохранителями в доме с взрывчаткой в ​​его рюкзаке. А взрывное устройство специалисты уничтожили во дворе дома без угрозы для жизни харьковчан, поскольку его транспортировки создавало опасность. По предварительным оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СВ УСБУ в Харьковской области.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взрывчатка, прокуратура, харьков
 
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