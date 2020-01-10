Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове поймали воришек-гастролеров, обчистивших квартиру (ФОТО, Обновлено)
10.01.2020  14:49   

В Харькове поймали воришек-гастролеров, обчистивших квартиру (ФОТО, Обновлено)

Злоумышленников-южан вязли на месте преступления.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники отдела угрозыска Московского райотдела задержали граждан Грузии  51 и 53-х летн сразу после совершения преступления.
 
Установлено, что 9 декабря правонарушители попали в квартиру по проспекту Юбилейному, подобрав ключи от входной двери. 
 
У злоумышленников обнаружены и изъяты вещественные доказательства в виде ювелирных изделий из золота и денежные средства в сумме одной тысячи гривен. 
 
Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
 
Полицией принимаются меры, направленные на документирование преступной деятельности правонарушителей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража, воровство, харьков
 
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