10.01.2020 14:49

В Харькове поймали воришек-гастролеров, обчистивших квартиру (ФОТО, Обновлено)

Злоумышленников-южан вязли на месте преступления.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники отдела угрозыска Московского райотдела задержали граждан Грузии 51 и 53-х летн сразу после совершения преступления.

Установлено, что 9 декабря правонарушители попали в квартиру по проспекту Юбилейному, подобрав ключи от входной двери.

У злоумышленников обнаружены и изъяты вещественные доказательства в виде ювелирных изделий из золота и денежные средства в сумме одной тысячи гривен.

Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полицией принимаются меры, направленные на документирование преступной деятельности правонарушителей.