В колонию передали мобильную морковку

Сотрудники учреждения исполнения наказаний пресекли доставку запрещенных предметов в охраняемую зону.
В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» при выдаче посылки, поступившей осужденному М. от гражданина С., было обнаружено и изъято 2 мобильных телефона, которые были скрыты в моркови.
По факту изъятия запрещеннух предметов составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел полиции.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: