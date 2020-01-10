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10.01.2020  16:03   

В колонию передали мобильную морковку

Сотрудники учреждения исполнения наказаний пресекли доставку запрещенных предметов в охраняемую зону.


// Facebook

В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» при выдаче посылки, поступившей осужденному М. от гражданина С., было обнаружено и изъято 2 мобильных телефона, которые были скрыты в моркови.

По факту изъятия запрещеннух предметов составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел полиции.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  колония, харьков
 
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