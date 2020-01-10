10.01.2020 16:19

Пылающий Mersedes: пожарные рассказали, как тушили авто

Немец загорелся на парковке.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня, 10 января в 1 2:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на парковке по проспекту Юбилейному, 1а.

На место происшествия были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек автомобиля «Мercedes ВЕNZE -200» 2000 года выпуска. Площадь пожара составляла около 2 кв.м.

До прибытия подразделений ГСЧС с пожаром пытались справиться другие водители с помощью огнетушителей .

Благодаря их действиям огонь не распространился на всю площадь авто.

Прибывшие на место происшествия потушили пламя в 13:12 с помощью пены. Причина возникновения пожара выясняется.