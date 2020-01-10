Несовершеннолетние из Харькова крепко отравились в «Першій Гуральні» туристического центра Львова

О происшествии сообщили в Департаменте здравоохранения Львовской обладминистрации.
По данным ЛОГА, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы пятеро детей, приехавших из Харькова в сопровождении взрослых.
Установлено, что 9 января в 12:00 пострадавшие питались в кафе "Первая Гуральня" (Площадь Рынок, 30), употребляли в пищу картофельное пюре, куриную отбивную, борщ со сметаной, салат из капусты. Ужинали дети в ресторане "Пузата Хата" (ул. Сечевых Стрельцов, 12), где в пищу употребляли разнообразные блюда, - сообщается на официальной странице ЛОГА.
С помощью обратились пятеро детей, они госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: