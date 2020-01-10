Главная Новости Криминал и происшествия Несовершеннолетние из Харькова крепко отравились в «Першій Гуральні» туристического центра Львова
10.01.2020  16:51   

Несовершеннолетние из Харькова крепко отравились в «Першій Гуральні» туристического центра Львова

О происшествии сообщили в Департаменте здравоохранения Львовской обладминистрации.


// facebook

По данным ЛОГА, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы пятеро детей, приехавших из Харькова в сопровождении взрослых.

Установлено, что 9 января в 12:00 пострадавшие питались в кафе "Первая Гуральня" (Площадь Рынок, 30), употребляли в пищу картофельное пюре, куриную отбивную, борщ со сметаной, салат из капусты. Ужинали дети в ресторане "Пузата Хата" (ул. Сечевых Стрельцов, 12), где в пищу употребляли разнообразные блюда, - сообщается на официальной странице ЛОГА.

С помощью обратились пятеро детей, они госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Источник:   ЛОГА
 Тэги:  несовершеннолетний, харчевня, харьков, львов, госпитализация
 
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