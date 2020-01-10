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10.01.2020  17:17   

Осторожно - воры! Иностранец украл кучу денег, пока их хозяин менял колесо (ФОТО)

Полиция задержала злоумышленника, который в центре Харькова ограбил харьковчанина.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 января в Шевченковский отдела полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Сумской и Деревянко неизвестный завладел кожаным рюкзаком 64-летнего харьковчанина.
 
В сумке находилось 10 000 долларов США, 30 000 гривен и личные вещи мужа.
 
Это произошло, когда пожилой мужчина менял поврежденное колесе своего автомобиля.
 
Мужчина видел, что с места преступления злоумышленник уехал на автомобиле «Toyota» черного цвета.
 
По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Работники полиции изъяли вещественные доказательства.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками уголовного розыска Шевченковского отдела милиции и патрульными задержали 35-летнего гражданина Грузии.
 
У мужчины изъяли банковскую карточку и визитки потерпевшего, перчатки, металлические ножницы и ежи для повреждения колес автомобилей.
 
По данному факту следователем Шевченковского райотдела открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.
 
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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