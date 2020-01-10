На Салтовке поймали воришку (ВИДЕО)

О событии информируют очевидцы.
Как сообщают пользователи соцсети, на Салтвоке пойман вор.
Это произошло в метро Героев Труда.
Он пытался беджать.
Более того, при попытке уйти от погони, он распылил газовый баллончик.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: