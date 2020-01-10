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10.01.2020  17:48   

На Салтовке поймали воришку (ВИДЕО)

О событии информируют очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсети, на Салтвоке пойман вор.

Это произошло в метро Героев Труда.

Он пытался беджать.

Более того, при попытке уйти от погони, он распылил газовый баллончик.

Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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