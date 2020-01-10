10.01.2020 19:39

Внимание! В Рождественский вечер пропала женщина (ФОТО)

В пригороде Харькова ушла и не вернулась 85-летняя Валентина Ляшенко.



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Под Харьковом пропала 85-летняя жительница пгт Эсхар Валентина Федоровна Ляшенко.

Женщина ушла вечером 7 января 2020 года и до сих пор не вернулась.

Женщина была одета в черную куртку, серые брюки, черно-серые сапоги.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 0930865808.