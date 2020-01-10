Внимание! В Рождественский вечер пропала женщина (ФОТО)

В пригороде Харькова ушла и не вернулась 85-летняя Валентина Ляшенко.
Под Харьковом пропала 85-летняя жительница пгт Эсхар Валентина Федоровна Ляшенко.
Женщина ушла вечером 7 января 2020 года и до сих пор не вернулась.
Женщина была одета в черную куртку, серые брюки, черно-серые сапоги.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 0930865808.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: