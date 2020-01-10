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10.01.2020  19:39   

Внимание! В Рождественский вечер пропала женщина (ФОТО)

В пригороде Харькова ушла и не вернулась 85-летняя Валентина Ляшенко.


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Под Харьковом пропала  85-летняя жительница пгт Эсхар Валентина Федоровна Ляшенко.

Женщина ушла вечером 7 января 2020 года  и до сих пор не вернулась.

Женщина была одета в черную куртку, серые брюки, черно-серые сапоги.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 0930865808.

Тэги:  розыск, пропала женщина, харьков
 
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