Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах ограбили Ощадбанк, взорван банкомат (ФОТО)
11.01.2020  09:33   

На Новых Домах ограбили Ощадбанк, взорван банкомат (ФОТО)

О нападении на отделение сообщили очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, ограблено отделение Ощадбанка на Стадионном Проезде 21,

В 4:00 неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка.

Тэги:  взрыв, ограбление, харьков
 
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