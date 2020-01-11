На Новых Домах ограбили Ощадбанк, взорван банкомат (ФОТО)

О нападении на отделение сообщили очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, ограблено отделение Ощадбанка на Стадионном Проезде 21,
В 4:00 неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка.
Планы, построенные в этот день, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, лучше даже не пытайтесь претворять их в жизнь.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажн.:
давл.:
ветер: