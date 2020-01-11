11.01.2020 16:38
Женщина оказалась под колесами машины (ФОТО)
38-летняя гражданка попала в больницу.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 10 января около 17:00 на улице Сосновой в городе Изюме.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Skoda сбил местную жительницу, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства ДТП устанавливаются.