Главная Новости Криминал и происшествия Женщина оказалась под колесами машины (ФОТО)
11.01.2020  16:38   

Женщина оказалась под колесами машины (ФОТО)

38-летняя гражданка попала в больницу.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 10 января около 17:00 на улице Сосновой в городе Изюме.
 
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Skoda сбил местную жительницу, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
10.01 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП: машина сбила бабушку (ФОТО) 10.01 Криминал и происшествия В Харькове насмерть сбили женщину: личность погибшей неизвестна 09.01 Криминал и происшествия Три машины столкнулись на встречке: информация от полиции (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 