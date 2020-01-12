Главная Новости Криминал и происшествия Пошел в магазин и лишился колес: украли скутер, распилили и сдали в металлолом (ФОТО)
12.01.2020  13:40   

Пошел в магазин и лишился колес: украли скутер, распилили и сдали в металлолом (ФОТО)

Подростки решили заработать на железном коне.


//hk.npu.gov.ua
В конце 2019 в полицию обратился 59-летний житель поселка Новая Водолага. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его скутер, который находился на улице возле магазина.
 
Своими действиями злоумышленники причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму более 7000 гривен.
 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 15-летние местные жители. Ребята распилили транспортное средство и сдали часть на металлолом.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Подросткам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угнали скутер, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 