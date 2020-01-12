12.01.2020 13:40

Пошел в магазин и лишился колес: украли скутер, распилили и сдали в металлолом (ФОТО)

Подростки решили заработать на железном коне.



//hk.npu.gov.ua

В конце 2019 в полицию обратился 59-летний житель поселка Новая Водолага. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его скутер, который находился на улице возле магазина.

Своими действиями злоумышленники причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму более 7000 гривен.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 15-летние местные жители. Ребята распилили транспортное средство и сдали часть на металлолом.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подросткам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.