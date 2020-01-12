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12.01.2020  15:19   

Чисто женское ограбление: напала на иностранку с Антистатиком и ножом (ФОТО)

Копы поймали женщину разбойного за нападения на иностранную студентку.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 января 2020 года около 16:50 в подъезде дома по улице Владислава Зубенко 39-летняя злоумышленница, используя баллончик «Антистатик» и угрожая ножом, нанесла телесные повреждения гражданке КНР и пыталась завладеть ее сумкой.
 
Об этом в полицию сообщила соседка 31-летней потерпевшей.
 
По адресу сразу выехала следственно-оперативная группа, сотрудники криминальной полиции Московского отдела полиции и патрульных.
 
В совершении уголовного преступления полиция разоблачила 39-летнюю безработную харьковчанку. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбой, харьков
 
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