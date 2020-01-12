12.01.2020 15:19

Чисто женское ограбление: напала на иностранку с Антистатиком и ножом (ФОТО)

Копы поймали женщину разбойного за нападения на иностранную студентку.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 января 2020 года около 16:50 в подъезде дома по улице Владислава Зубенко 39-летняя злоумышленница, используя баллончик «Антистатик» и угрожая ножом, нанесла телесные повреждения гражданке КНР и пыталась завладеть ее сумкой.

Об этом в полицию сообщила соседка 31-летней потерпевшей.

По адресу сразу выехала следственно-оперативная группа, сотрудники криминальной полиции Московского отдела полиции и патрульных.

В совершении уголовного преступления полиция разоблачила 39-летнюю безработную харьковчанку. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления.