Главная Новости Криминал и происшествия Крупный пожар в гаражах на Салтовке: в одном из боксов сгорел мужчина (ВИДЕО, ФОТО)
13.01.2020  08:27   

Крупный пожар в гаражах на Салтовке: в одном из боксов сгорел мужчина (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.


// Нацполиция

Информация о пожаре в гараже на Салтовском шоссе, 161 поступила в полицию 12 января около 10:00.

На месте работала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

После тушения пожара в гаражном боксе, где произошел пожар, у сгоревшей машины Opel Kadet, было обнаружено тело 61-летнего мужчины.

Огнем также повреждено 8 боксов.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, устанавливаются все обстоятельства.

«Сгорело 8 гаражей. Шел легкий дымок и запах гари, подошли к гаражу, открыли дверь, а там мужик стоит и горит. Как двери открыли, он упал на пол и так и сгорел. Одни кости остались. В одном из гаражей был хлам, куча линолеума и прочей горючей ерунды», – рассказали очевидцы пожара.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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