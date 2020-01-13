13.01.2020 08:27

Крупный пожар в гаражах на Салтовке: в одном из боксов сгорел мужчина (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.



// Нацполиция

Информация о пожаре в гараже на Салтовском шоссе, 161 поступила в полицию 12 января около 10:00.



На месте работала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



После тушения пожара в гаражном боксе, где произошел пожар, у сгоревшей машины Opel Kadet, было обнаружено тело 61-летнего мужчины.



Огнем также повреждено 8 боксов.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, устанавливаются все обстоятельства.



«Сгорело 8 гаражей. Шел легкий дымок и запах гари, подошли к гаражу, открыли дверь, а там мужик стоит и горит. Как двери открыли, он упал на пол и так и сгорел. Одни кости остались. В одном из гаражей был хлам, куча линолеума и прочей горючей ерунды», – рассказали очевидцы пожара.