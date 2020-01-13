13.01.2020 08:42

Террориста, который хотел взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ на заказ РФ, взяли под стражу

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 29-летнему харьковчанину, который хотел взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ на заказ РФ.



//khar.gp.gov.ua

Напомним, 10 января этого года злоумышленнику сообщено о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч.2 ст . 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).



В ходе досудебного расследования установлено, что харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, по заказу спецслужб РФ осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ. Задача от заказчиков мужчина получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира, харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.



Убить экс-разведчика планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства, приводился в действие радиосигналом с пульта автомобильной сигнализации. Однако злоумышленник довести свои преступные действия до конца не смог.



9 января в порядке ст. 208 УПК Украины фигурант уголовного производства был задержан правоохранителями в доме с взрывчаткой в ​​его рюкзаке. А взрывное устройство специалисты уничтожили во дворе дома без угрозы для жизни харьковчан, поскольку его транспортировки создавало опасность. По предварительным оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила.



Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.