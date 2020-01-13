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13.01.2020  09:21   

Разоблачены мошенники, которые завладевали квартирами одиноких и умерших граждан (ВИДЕО, ФОТО)

Всего в настоящее время следствием установлена ​​причастность группы злоумышленников к 5 эпизодам преступной деятельности.


// Нацполиция

Наладили мошенническую схему трое харьковчан в возрасте от 35 до 70 лет. В течение 2018-2019 годов указанные лица подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате чего становились незаконными владельцами квартир различных лиц.

10 января служба детективов следственного управления ГУНП в Харьковской области провела спецоперацию с привлечением спецпризначенив «КОРД», в ходе которой было осуществлено 8 одновременных обысков у фигурантов. По результатам проведенных мероприятий изъяты неопровержимые доказательства их преступной деятельности, а именно поддельные договоры купли-продажи квартир, дарения на квартиры, доверенности, техническая документация, паспорта посторонних лиц и копии таких паспортов, документы с подписью и почерком фигурантов, компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, а также 50 000 гривен денежных средств.

По результатам проведенного комплекса следственных и розыскных действий трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Следственные действия проводились следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Харьковской области в рамках досудебного расследования, открытого в марте 2019 по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.



В тот же день, 10 января, двум участникам группы 35 и 52 лет Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 420 и 520 тысяч гривен соответственно.

Относительно 70-летней женщины избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, в настоящее время следствие проверяет на причастность к совершению преступлений еще пять человек.

На 5 квартир, которые стали предметом преступного посягательства, наложен арест. Решается вопрос о наложении ареста на счета подозреваемых в банковских учреждениях.

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления полковник полиции Сергей Чиж, следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области наработана эффективная практика разоблачения схем противоправного завладения недвижимым имуществом граждан.

«Обычно эти преступления совершаются в условиях неочевидности, для этого преступники посягают на имущество одиноких пожилых людей, людей, которые злоупотребляют алкоголем. Они также подыскивают квартиры, владельцы которых умерли, а наследники отсутствуют, - отметил Сергей Чиж. - Для реализации преступного умысла правонарушители привлекают к своим противоправным схем нотариусов».

Так, в течение последних двух лет детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области завершено досудебное расследование по 6 уголовных производствах по фактам указанной противоправной деятельности по 36 объектов недвижимости. Законным владельцам уже возвращено 12 квартир.

Решается вопрос о возвращении в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова 24 квартир, для их последующего распределения в соответствии с действующим законодательством среди слоев населения, которым необходимо свое жилье.

Работа харьковской полиции в этом направлении продолжается.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, харьков, квартира, полиция
 
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