13.01.2020 09:21

Разоблачены мошенники, которые завладевали квартирами одиноких и умерших граждан (ВИДЕО, ФОТО)

Всего в настоящее время следствием установлена ​​причастность группы злоумышленников к 5 эпизодам преступной деятельности.



// Нацполиция

Наладили мошенническую схему трое харьковчан в возрасте от 35 до 70 лет. В течение 2018-2019 годов указанные лица подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате чего становились незаконными владельцами квартир различных лиц.



10 января служба детективов следственного управления ГУНП в Харьковской области провела спецоперацию с привлечением спецпризначенив «КОРД», в ходе которой было осуществлено 8 одновременных обысков у фигурантов. По результатам проведенных мероприятий изъяты неопровержимые доказательства их преступной деятельности, а именно поддельные договоры купли-продажи квартир, дарения на квартиры, доверенности, техническая документация, паспорта посторонних лиц и копии таких паспортов, документы с подписью и почерком фигурантов, компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, а также 50 000 гривен денежных средств.



По результатам проведенного комплекса следственных и розыскных действий трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Следственные действия проводились следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Харьковской области в рамках досудебного расследования, открытого в марте 2019 по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.





В тот же день, 10 января, двум участникам группы 35 и 52 лет Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 420 и 520 тысяч гривен соответственно.



Относительно 70-летней женщины избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, в настоящее время следствие проверяет на причастность к совершению преступлений еще пять человек.



На 5 квартир, которые стали предметом преступного посягательства, наложен арест. Решается вопрос о наложении ареста на счета подозреваемых в банковских учреждениях.





Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления полковник полиции Сергей Чиж, следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области наработана эффективная практика разоблачения схем противоправного завладения недвижимым имуществом граждан.



«Обычно эти преступления совершаются в условиях неочевидности, для этого преступники посягают на имущество одиноких пожилых людей, людей, которые злоупотребляют алкоголем. Они также подыскивают квартиры, владельцы которых умерли, а наследники отсутствуют, - отметил Сергей Чиж. - Для реализации преступного умысла правонарушители привлекают к своим противоправным схем нотариусов».



Так, в течение последних двух лет детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области завершено досудебное расследование по 6 уголовных производствах по фактам указанной противоправной деятельности по 36 объектов недвижимости. Законным владельцам уже возвращено 12 квартир.



Решается вопрос о возвращении в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова 24 квартир, для их последующего распределения в соответствии с действующим законодательством среди слоев населения, которым необходимо свое жилье.



Работа харьковской полиции в этом направлении продолжается.

