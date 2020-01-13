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13.01.2020  09:40   

Дорогие лекарства подделывали в частном доме под Харьковом (ФОТО)

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольного производства фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.


// ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области.

Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.



Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 000 гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъято ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированные, зарегистрированные, в частности наркосодержащие препараты.



Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей.



В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовленные сообщения о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась совместно с сотрудниками ГУ ДФС в г.. Киеве, под процессуальным руководством Прокуратуры Киева.
 

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, фальчификат, харьков, лекарство
 
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