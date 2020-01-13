Главная Новости Криминал и происшествия Разыскиваемого за растрату чиновника сняли с авиарейса
13.01.2020  10:31   

Разыскиваемого за растрату чиновника сняли с авиарейса

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске


// ГПСУ

В воскресенье рейсом сообщением «Вильнюс - Харьков» прибыл гражданин Украины, 1988 года рождения.

Во время проверки документов стражи порядка установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, харьков, растрата
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
09.01 Криминал и происшествия Вилял и матерился: нарушителя границы на внедорожнике преследовали до порога дома 08.01 Криминал и происшествия На Гоптовке в топливном баке авто нашли 20 кг наркотиков (ВИДЕО, ФОТО) 27.12 Криминал и происшествия Контрабандисты ставят пограничникам «ежей» в колеса (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 