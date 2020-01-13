Разыскиваемого за растрату чиновника сняли с авиарейса

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске
В воскресенье рейсом сообщением «Вильнюс - Харьков» прибыл гражданин Украины, 1988 года рождения.
Во время проверки документов стражи порядка установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».
Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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