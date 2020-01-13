13.01.2020 10:31

Разыскиваемого за растрату чиновника сняли с авиарейса

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске



// ГПСУ

В воскресенье рейсом сообщением «Вильнюс - Харьков» прибыл гражданин Украины, 1988 года рождения.

Во время проверки документов стражи порядка установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».



Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.