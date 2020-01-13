13.01.2020 10:41

Врачи наблюдают за харьковскими школьниками, которые отравились во Львовском кафе

Школьники, отравившиеся на экскурсии во Львове, уже вернулись в Харьковскую область.



://kh-consumer.gov.ua

Об этом сообщили в ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

В ведомстве напомнили, что пятеро детей из Харьковской, которые находились на экскурсии во Львове, были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. По заявлению детей выписали из стационара и 11 января они вернулись в Харьковскую.

Установлено, что экскурсионная группа была сформирована из 22 человек, в том числе девяти учеников Чугуевского общеобразовательной школы и 13 взрослых.

За больными и контактными лицами организовали медицинское наблюдение.