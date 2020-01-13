Врачи наблюдают за харьковскими школьниками, которые отравились во Львовском кафе

Школьники, отравившиеся на экскурсии во Львове, уже вернулись в Харьковскую область.
Об этом сообщили в ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области.
В ведомстве напомнили, что пятеро детей из Харьковской, которые находились на экскурсии во Львове, были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. По заявлению детей выписали из стационара и 11 января они вернулись в Харьковскую.
Установлено, что экскурсионная группа была сформирована из 22 человек, в том числе девяти учеников Чугуевского общеобразовательной школы и 13 взрослых.
За больными и контактными лицами организовали медицинское наблюдение.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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