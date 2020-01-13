13.01.2020 13:23

Офис генпрокурора расследует факты пыток в Алексеевской исправительной колонии №25

Офис Генерального прокурора Украины зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 - пресс-служба Офиса.



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«Прокурорами Офиса Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины. Досудебное расследование в этих поручено территориальному управлению ГБР в г. Полтава», - указано в сообщении.

Основанием для внесения в ЕРДР указанных сведений стало заявление представителей общественной организации "Харьковская правозащитная группа", в которой говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове.

В Офисе также отметили. что: «В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017 - 2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершение иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных» .

Также, в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде. Ход расследования указанных уголовных производств находиться на контроле Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ГБР расследует применение силы сотрудниками колонии в Харькове.