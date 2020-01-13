Жар от новенького ПЕЖО-на, к сожалению, зацепил скромную «шкоду» (ФОТО)

Под «старый» Новый год пара водителей в тихом центра Харькова получили неприятный «подарок».
12 января в 04 : 25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле « Peugeot », припаркованном во дворе жилищно го дома на ул. Чичибабина 7 в Харькове.
К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 17 -й Государственной пожарно-спасательной части.
На тот момент горели моторный отсек и частично салон автомобиля «Peugeot» 2016 г.в., а также, частично, боковая часть автомобиля " Skoda Fabia" .
Общая площадь пожара составила около 2 кв.м. Ее локализовали уже в 04 : 31 и ликвидировали в 04:33 .
Причина возникновения пожара выясняется.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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