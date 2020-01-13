13.01.2020 14:24

Жар от новенького ПЕЖО-на, к сожалению, зацепил скромную «шкоду» (ФОТО)

Под «старый» Новый год пара водителей в тихом центра Харькова получили неприятный «подарок».



://kh.dsns.gov.ua

12 января в 04 : 25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле « Peugeot », припаркованном во дворе жилищно го дома на ул. Чичибабина 7 в Харькове.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 17 -й Государственной пожарно-спасательной части.

На тот момент горели моторный отсек и частично салон автомобиля «Peugeot» 2016 г.в., а также, частично, боковая часть автомобиля " Skoda Fabia" .

Общая площадь пожара составила около 2 кв.м. Ее локализовали уже в 04 : 31 и ликвидировали в 04:33 .

Причина возникновения пожара выясняется.