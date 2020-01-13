Главная Новости Криминал и происшествия Жар от новенького ПЕЖО-на, к сожалению, зацепил скромную «шкоду» (ФОТО)
13.01.2020  14:24   

Жар от новенького ПЕЖО-на, к сожалению, зацепил скромную «шкоду» (ФОТО)

Под «старый» Новый год пара водителей в тихом центра Харькова получили неприятный «подарок».


://kh.dsns.gov.ua

12 января в 04 : 25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле « Peugeot », припаркованном во дворе жилищно го дома на ул. Чичибабина 7 в Харькове.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 17 -й Государственной пожарно-спасательной части. 

На тот момент горели моторный отсек и частично салон автомобиля «Peugeot» 2016 г.в., а также, частично, боковая часть автомобиля " Skoda Fabia" . 

Общая площадь пожара составила около 2 кв.м. Ее локализовали уже в 04 : 31 и ликвидировали в 04:33 . 

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, огонь, авто, харьков
 
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